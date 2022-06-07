«التغيرات المناخية والبصمة الكربونية» ندوة في جامعة أسيوط غدا

أعلنت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انعقاد الندوة الأولى من سلسلة ندوات الثقافة البيئية للعام الجامعي 2021/2022، وذلك غدا الأربعاء بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة، تحت عنوان «التغيرات المناخية والبصمة الكربونية»، والتي ينظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة.

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

وقالت الدكتورة مها غانم إن الندوة تأتي في إطار احتفال جامعة أسيوط باليوم العالمي للبيئة، وستتضمن عدة محاضرات هامة، وهي التخطيط كاستراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية، والمدينة الشمسية بادرة جامعة أسيوط نحو إنشاء مجتمع صديق للبيئة، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة، والصحة والتغيرات المناخية.

بينما أوضح الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير المركز، أن الندوة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهم الدكتور محمد هاني سعيد، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور محمد عباس عبد الراضي، أستاذ هندسة الإلكترونيات بكلية الهندسة، إلى جانب الدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور عاطف فاروق القرن، أستاذ الصدر بكلية الطب ومستشار الجامعة للأنشطة الطلابية.

تجديد الثقة في عميد التربية النوعية

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة نصت على تجديد تعيين الدكتورة أطياف محمد يوسف عبد النبي، الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام، وتجديد قيام الدكتورة لمياء أحمد محمود، الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بعمل رئيس القسم، وكذلك تجديد قيام الدكتورة نرمين محمود عبد العزيز بركات، الأستاذ المساعد بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض، بعمل رئيس القسم، وذلك لمدة عام لكل منهما.