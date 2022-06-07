فيديو على الإنترنت ينهي حياة طفل أوسيم: «قلده وشنق نفسه»

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة المباحث الجيزة، حقيقة ما تبلغ به مركز شرطة أوسيم بالجيزة، من فقد طفل 12 عاما حياته، بعد أن عثرت عليه أسرته مشنوقاً بغرفته.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على طفل 12 عاما، مشنوقًا داخل غرفته بمنزل أسرته بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

التحريات: فيديو من الإنترنت تسبب في وفاة الطفل

بينت التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد فرحات رئيس المباحث، أن المجني عليه شاهد مقطع فيديو من على الإنترنت، وأقدم على تقليده، ودخل عرفته وأغلق الباب.

وبسؤال شقيقة الطفل، قررت أن شقيقها شاهد مقطع مصور من على الإنترنت، أخبرها أنه سيقلده، غير آبهة بما قد يفعله، ليدخل الطفل إلى غرفته، ويشق نفسه بربط حبل بجنش أعلى سقف الغرفة، تسبب في مصرعه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وتبين سبب وقوعه، وتتابع النيابة العامة استمرار التحقيق في الواقعة.