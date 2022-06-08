سرير معلق على شجرة أمام النيل.. أغرب فكرة للاستجمام في مطاي بالمنيا «فيديو»

يبحث البعض عن الهدوء والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة بطرق مختلفة وغير مألوفة، وهو ما فعله مزارع يدعى حمدي الوزير، حين أنشأ سريرا لأبنائه وأفراد أسرته أعلى شجرة يبلغ ارتفاعها نحو 15 مترا، وتقع أمام منزله وتطل على ضفة نهر النيل الشرقية بقرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي في محافظة المنيا.

الوزير: اقتبست الفكرة من والدي

حمدي الوزير، 40 عاما، أكد إنه اقتبس الفكرة من والده، حيث كان الأب يبتكر جلسات خاصة في الحقل مستخدما أدوات الطبيعة، فجميع مكونات السرير من الشجرة التي تقع أمام منزله بقرية الشيخ حسن بشرق النيل في مركز مطاي، حيث أعتنى بفروعها منذ زراعتها قبل نحو 3 سنوات، ليتمكن من صناعة سرير صغير على الفروع وبشكل آمن، بحسب حديثه لـ«الوطن».

السرير يتسع لـ3 أفراد ويستخدم كاستراحة

ويستخدم أبناء «حمدي» السرير المصنوع من فروع الشجرة ويتسع لـ3 أفراد للجلوس والنوم، خاصة في فترات الظهيرة والليل طوال فصل الصيف، وأحيانا يجلس مع أسرته لتناول الطعام في الصباح الباكر، وجميع أصدقائه في مركز مطاي معجبين بالفكرة البسيطة، وطلبوا منه تصميم أسرّة مماثلة على فروع أشجار أمام منازلهم.

«الوزير» قال إنه صنع سُلما خشبيا لاستخدامه في الصعود لأعلى الشجرة وصولا للسرير، واختار مكانا يطل على نهر النيل بشكل مباشر ليبعث البهجة والسعادة في نفوس أسرته ويشعرهم بالاستجمام، لافتا أن صناعة السرير بنفس الطريقة يجب الإعداد والتجهيز لها مسبقا عقب زراعة الشجرة لتوجيه أغصانها لتتناسب مع تثبيت قطع خشبية عليها بشكل مستطيل أو مربع، منوها أنه وضع وسائل أمان لحماية أطفاله، ومنها عمل سور خشبي حول السرير حتى لايسقط أحد للأسفل حال استغراقه في النوم.