توريد 157 ألف طن قمح إلى 30 شونة وصومعة مجهزة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى مساء اليوم الأربعاء، قد ارتفعت لتصل إلى 157 ألف و586 طن و22 كيلوجرام، من الأقماح المحلية، وذلك في 30 شونة وصومعة مجهزة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف محافظ أسيوط أنه يجري استلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر، دون أية عقبات، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، والحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

خطوات جادة لزيادة كميات القمح الموردة

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين، وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين، وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول، على أن يتم تذليل كافة العقبات، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظاً على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح، وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها، لافتاً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن، أثناء عملية التوريد، وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، وتوفير الأجولة «الجوت» في حالة سليمة، وتبخيرها قبل استخدامها، لاستقبال الأقماح في الشون.

كما أكد «سعد» على أهمية أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية، وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع، فضلاً عن تواجد خدمة دورية بجميع الشون، لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح، وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

تكثيف حملات التوعية للمزارعين

وأكد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار، بضرورة توريد محصول القمح، والمتابعة اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، سواء عن طريق الجولات الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن، أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية، أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن.

زراعة 230 ألف فدان قمح بمختلف القرى

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة، تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 18 أردباً، لافتةً إلى انتهاء موسم توريد محصول القمح يوم 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز على مستوى محافظة أسيوط.

ولفتت وكيل وزارة الزراعة إلى أن مواقع تخزين القمح التابعة للبنك الزراعي المصري، استقبلت محصول القمح بكميات تصل إلى 74 ألف و52 طن و843 كيلوجرام، بينما تسلمت مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية 29 ألف و133 طن و249 كيلوجرام، فيما استقبلت مخازن الشركة المصرية القابضة للصوامع في «عرب العوامر»، بمركز أبنوب، حوالي 45 ألف طن، وشركة الوحدة لطحن الغلال 7442 طن، وإنتاج التقاوي وشركات منتجة 1960 طن.

غرفة عمليات لتلقي الشكاوى

وأعلن محافظ أسيوط، في وقت سابق، عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح.