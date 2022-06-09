ضبط 229 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن ضبط 229 طنا من الأقماح قبل بيعها في السوق السوداء، خلال حملات تموينية مكبرة، شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة سوهاج، ومباحث التموين بمحافظة سوهاج، ومديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، وذلك لضبط منظومة توريد الأقماح بالمحافظة ومنع التلاعب بها، لافتا إلى توريد جميع الكميات المضبوطة إلى شون وصوامع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر لهم.

35 حملة تموينية في سوهاج

ومن جانبه قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه تم القيام بـ 35 حملة مكبرة استهدفت تجار القمح وكبار المزارعين، مشيرا إلى استمرار عمل اللجان التي قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تشكيلها لحصر وتحديد المساحات المنزرعة بالقمح فعليا، والتي تم حصادها، ومقارنة الكميات الموردة بالمساحات المحصورة بالفعل، لبيان مطابقتها للحد الأدنى من التوريد من عدمه، وتوجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

عقوبات للممتنعين عن التوريد بسوهاج

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إلى أنه في حالة تخلف صاحب الحيازة أو من ينوب عنه عن تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة، ويتم تحرير محضر جنحة باسم المزارع الذي لم يقم بالتوريد، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بمبلغ 1770 جنيها عن الأردب الواحد.