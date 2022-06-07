محافظ سوهاج يلتقي 117 مواطنا لبحث مطالبهم وسماع شكاواهم

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ونائبه أحمد القاضي، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 117 مواطنا من مختلف مراكز سوهاج لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك في إطار فعاليات اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لمتابعة شكاوى ومقترحات المواطنين، وتلبية اجتياجاتهم الضرورية.

وحضر اللقاء الأسبوعي بديوان عام محافظة سوهاج، رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، والدكتور هشام أبو زيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، والدكتور طاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة سوهاج.

عرض شكاوى وطلبات المواطنين

واستمع محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ونائبه، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الهمم، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

الاستجابة لعدة طلبات للمواطنين.. ونظر أخرى

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.