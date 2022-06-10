محافظ أسيوط: انتهاء وتسليم 87 مدرسة بتكلفة 426 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء وتسليم 87 مدرسة بطاقة 1219 فصلاً، بقيمة إجمالية تصل إلى 426 مليون جنيه، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ما بين «إنشاء جديد، تعلية، إحلال كلي أو جزئي»، ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة بالفعل لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، حرصاً على مستقبلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وناقش محافظ أسيوط خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة وخطة تطوير وصيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي وجهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين في مختلف القطاعات وفي إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية.

النهوض بالعملية التعليمية في أسيوط

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية من بناء مدارس جديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل، مما يؤدي للنهوض بالعملية التعليمية، حيث تقوم بإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من سكان الريف والحضر، كما أن بناء المدارس الجديدة يساعد في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول.

إنشاء مدرستين للغات في أسيوط

وأشار المحافظ الى أن مدينة أسيوط، شهدت مؤخرًا إنشاء مدرستين رسميتين للغات، منهم مدرسة تم افتتاحها هي مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب، والتي تم إنشائها على مساحة 4387 مترا بإجمالي 56 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليونا و880 ألف جنيه، ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط، والتي يجري إنشائها على مساحة 3400 متر، بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا، لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك ضمن الحلول العاجلة التي تم وضعها لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية.

ووجه اللواء عصام سعد بضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات والأبنية التعليمية لتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس الجديدة، خاصة في القرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتوفير مناخ تعليمي جيد بهذه القرى لتحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

تنفيذ 121 مدرسة ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة أسيوط للأبنية التعليمية، أن إجمالي المدارس التي تم ويجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة «حياة كريمة»، يبلغ عددها 121 مدرسة بإجمالي 1227 فصلا دراسيا، وتم الانتهاء من عدد 87 مدرسة واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن، بإجمالي 1219 فصلا، وبتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022، شاملة مدارس حياة كريمة، بلغ 495 مدرسة، بإجمالي عدد فصول 7750 فصلا، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.