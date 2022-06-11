سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11 يونيو 2022

سعر جرام الذهب عيار 21، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، باعتباره الأكثر انتشارًا في بعض المدن والقري المصرية، وقد شهد المعدن الأصفر عالميًا استقرارًا بسبب وقف التداول، بينما على المستوى العالمي فقد ارتفع سعر الجرام نحو جنيهين.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشرها للقراء على مدار اليوم، فيما يخص المجال الاقتصادي، سعر جرام الذهب عيار 21 بالإضافة إلى باقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وسعر الذهب في البورصات العالمية، والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1000 جنيه للجرام للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1143 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 857 جنيهًا للبيع، أما سعر الشراء فسجل 862 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب نحو 8000 جنيه للبيع، و8048 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو جرام من الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب في نهاية المعاملات اليوم السبت الموافق 11 يونيو، مليون و142 ألفًا و857 جنيهًا للبيع، ومليون و149 ألفًا و714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال، شهدت سعر المعدن الأصفر استقرارًا في البورصات العالمية، حيث سجلت كالآتي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار في أسواق المال.

- وصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7.765 جنيه، فيما يعادل 415.08 دولار.

- سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,127 جنيه، بما يعادل 60.23 دولار.

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار.