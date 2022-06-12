استلام 161 ألف طن قمح من المزارعين في الصوامع والشون بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استلام 161 ألف و99 طن و445 كجم قمح محلي بـ 30 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقري المحافظة منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة «خيش وبلاستيك» بكافة الشون والصوامع وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن مؤكداً على استمرار انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي.

استلام الأقماح المطابقة للمواصفات

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردبا عن الفدان لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية واليومية لأعمال الحصاد والتوريد لجميع المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

توريد 75804 طن و48 كجم

وأوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 75804 طن و 48 كجم بشون البنك الزراعي المصري 29878 طن و728 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى و45886 طن و378 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ، و7561 طن و360 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و1988 طن و931 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 161 ألف و99 طن و445 كجم قمح مؤكدة على التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

غرفة عمليات الشكاوى

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.