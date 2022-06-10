ضبط 40 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة بيانات السلع والتأكد من جهة الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وذلك بإشراف محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، ومحمد حسين، وكيل المديرية لشئون الرقابة، والعميد رأفت رشوان، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج.

توريد مضبوطات القمح لصوامع وشون سوهاج

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأقماح وقدرها 15 طنا، وجاري توريدها للصوامع بمركز ومدينة سوهاج، وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير 4 محاضر تجميع أقماح بإجمالي 25 طنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 723 كرتونة زيت تموين

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر استيلاء على 723 كرتونة زيت تموين 800 جرام، وكذلك تحرير عدد 5 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار داخل أسواق محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الحملة ضمت كلا من السيد حامد، مدير إدارة التموين بمركز ومدينة سوهاج، وأحمد محمود بخيت، رئيس الرقابة بمركز ومدينة سوهاج، وسعد أحمد سعيد، رئيس قسم حماية المستهلك بمركز ومدينة سوهاج، وبالتعاون مع قوة سرية من مباحث التموين بمحافظة سوهاج.