انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة الإبراهيمية أمام كوبري 25 يناير بحي شرق في أسيوط، وجرى انتشال جثته ووضعها في مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار مديرية أمن أسيوط

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزيرالداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثاني يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بمصرع شاب غرقا ويدعى «سيد بخيت سيد حسين»، 21 سنة، من قرية بني مر مركز الفتح، في الترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري 25 يناير.

انتشال جثة الشاب

وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ بالبحث وانتشال جثة الشاب الغريق، بحضور الرائد بركات أحمد بركات، رئيس مباحث قسم تاني أسيوط، ومعاونيه، وتم نقل الجثمان بمعرفة الإسعاف لمشرحة مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين في حي غرب تحت تصرف النيابة العامة.