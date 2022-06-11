سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات.. عيار 24 بـ1150 جنيها

في ظل اضطراب أسعار المعدن الأصفر في العالم بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتي تهدد بوجود أزمات اقتصادية عالمية جديدة، يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات سواء في البورصات العالمية أومحلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

واليوم السبت هو إجازة البورصات العالمية الأسبوعية والتي تمتد ليوم الأحد أيضًا، إذ يستقر سعر المعدن النفيس عالميًا بسبب وقف التعامل في أسواق المال، ومحليًا فقد ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف لا يتجاوز جنيهين تأثرًا بعملية الطلب وتحرك سعر الدولار في البنوك المصرية، وسجلت تفاصيل الأسعار كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، نحو 857 جنيهًا للبيع، مقابل 855 جنيهًا صباح اليوم، أما سعر الشراء فسجل 862 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو ألف جنيه للجرام مقابل 998 جنيهًا للبيع، و1006 جنيهات في نهاية اليوم مقابل 1004 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 1143 جنيهًا، مقابل 1141 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا مساء اليوم مقابل 1147 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8000 جنيه للبيع، و8048 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

فيما استقر سعر الذهب في أسواق المال بسبب وقف التعامل، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نهاية اليوم السبت الموافق 11 يونيو، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار في أسواق المال، ووصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7.765 جنيه، فيما يعادل 415.08 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1,127 جنيه، بما يعادل 60.23 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار اليوم السبت.