تفحم كامل لمحتويات محل قماش وإصابة مواطن في أسيوط

نشب منذ قليل فجر اليوم الإثنين حريق بأحد محلات الأقمشة بمنطقة القيسارية التابعة لحي غرب بأسيوط، أسفر عن إصابة شخص بحروق طفيفة وتم نقله إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج دون وقوع خسائر بالأرواح.

إخطار مديرية أمن اسيوط بالحريق

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة ومأمور قسم أول يفيد بوقوع حريق بأحد محلات الأقمشة بمنطقة القيسارية بحي غرب دون أي خسائر بالأرواح، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحريق قوات الشرطة وسيارات الدفاع المدني من رجال الإطفاء والإسعاف ومأمور قسم أول ورجال المباحث ورئيس حي غرب محمد بشير، ونائبه أحمد ثابت وعبد الرحمن القرن مسؤول الأزمات بالحي.

تفحم كامل للمحل وإصابة مواطن

وتبين أن الحريق تسبب في تفحم المحل بالكامل وتم إخماد النيران بمساعدة رجال الإطفاء من قبل الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا والمقدم عمرو عزب ونتج عن الحريق إصابة أحد المواطنين وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق.