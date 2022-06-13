مصرع شخصين انهارت عليهما كتلة ترابية أثناء تركيب خط مياه في الجيزة

لقي عاملين مصرعهما بطريق الواحات بالجيزة، إثر انهيار كتلة ترابية فوقهما خلال محاولتهما تركيب خط مياه.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من أحد العمال بالمنطقة يفيد بمصرع شخصين أثناء محاولتهما تركيب خط مياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لمحاولة إسعاف المصابين، لكنهما فارقا الحياة.

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثامين المصابين لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

كما أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهه جنائية حيال وقوع الحادث من عدمه.

الاستماع لأقوال شهود العيان

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الحادث إن وجدت تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، واستدعت عددا من العمال وشهود العيال لسماع أقوالهم حيال مصرع العاملين.

وكلفت لجنة فينة من خبراء الزراعة لمعاينة التربة الموجدة ومعرفة مدى جاهيزية الأرض للانهيار من عدمه، وتتابع النيابة العامة استمرار التحقيق في الواقعة.