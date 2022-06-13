حفل عمر خيرت على مسرح النافورة بالأوبرا المصرية اليوم.. كامل العدد

يٌقيم الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ضخمًا مساء اليوم الاثنين، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويعد هذا الحفل الأول له خلال شهر يونيو، حيث من المقرر أن يحيي حفله الثاني خلال الشهر ذاته مساء غد الثلاثاء بالأوبرا أيضا.

حفل عمر خيرت «كامل العدد»

ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، تحت شعار «كامل العدد»، حيث نفذت الأيام الماضية جميع تذاكر الحفل، بعد طرحها للجمهور في 5 فئات.

وكانت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت تبدأ بالفئة الأولى بـ960 جنيهًا، الفئة الثانية بـ760 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ560 جنيهًا، الفئة الرابعة بـ410 جنيهات، الفئة الخامسة والأخيرة بـ260 جنيهًا.

وجاءت شروط الحفل الحضور بالملابس الرسمية لا يسمح بدخول جميع أنواع الكاميرات، ولا يسمح بدخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

حفل عمر خيرت بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر

وسبق أن أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا موسيقيا ضخما في المسرح الكبير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مايو الماضي، وكان الحفل الأول لعمر خيرت بالقاهرة بعد فترة غياب طويلة.

وقدم عمر خيرت، عددا كبيرا من المقطوعات، ومن بينها «قضية عم أحمد، خلي بالك من عقلك، والله ما طلعت شمس ولا غربت، فاطمة، في هويد الليل، عفوا أيها القانون، 100 سنة سينما، لقاء، مشهد الحب، الأيام، إعدام ميت، عفوا أيها القانون، أنت عمري، مكان في القلب، نبتدي منين الحكاية، سراسيب، الحنش»، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.