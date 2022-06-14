محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة والتطوير بالمراكز والأحياء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة والتطوير ورفع الإشغالات مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها، وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين في الانتقالات الداخلية، فضلًا عن رفع كافة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية وتنفيذ أعمال تجميل وتشجير الشوارع والميادين لتحسين البيئة المحيطة، ولكي تظهر بالمظهر اللائق وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على تجمعات القمامة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حملة مكبرة وجولة ميدانية

وتابع العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة - خلال جولة ميدانية – أعمال وجهود حملة نظافة مكبرة بحي شرق أسيوط بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة، بمشاركة مروان إبراهيم نائب رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والنظافة والكنس الآلي واستهدفت رفع المخلفات وتجمعات القمامة من منطقة الحمراء وكورنيش النيل وميدان أسماء الله الحسنى وغسل أرصفة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى شفط الأتربة من الشوارع الرئيسية وبعض الميادين وتشجير وتسوية وتمهيد لبعض الطرق والشوارع بنطاق الحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن متابعة أعمال رفع الإشغالات بحي شرق أسيوط ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لهم وتسهيلًا للحركة المرورية بالشوارع والميادين.

حملات نظافة مكثفة

وأوضح سكرتير عام مساعد المحافظة، أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير المحافظ تم تكثيف حملات النظافة بأحياء ومراكز المحافظة بالإضافة إلى الحملات الدورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع وإزالة كافة المخلفات والاشغالات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها مشيرًا إلى شن حملة تسوية وتمهيد عدد من الطرق الداخلية بواسطة معدات الحملة الميكانيكية من جليدرات ولوادر وقلابات لرفع المخلفات وأعمال التمهيد والتسوية للطرق لتسهيل الانتقالات وحركة سير المواطنين ورفع كفاءة الشوارع والقضاء على كافة تجمعات القمامة وخلق بيئة نظيفة للمواطنين.