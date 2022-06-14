توريد 163 ألف طن قمح للصوامع والشون والمطاحن بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة، سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين، للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

وأعلن محافظ أسيوط ارتفاع معدل توريد القمح المحلي بالمحافظة ليصل إلى 162 ألف و986 طن قمح، حتى اليوم الثلاثاء، في 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، مشيراً إلى استمرار عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي، حتى 30 اغسطس القادم، أو انتهاء أعمال التوريد، وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والمهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لمناقشة آخر المستجدات للموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين.

المحافظ يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم

ووجه محافظ أسيوط مسئولي التموين والزراعة بالتنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح فضلاً عن تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع، لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح، حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، حيث من المقرر أن يتم تحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد، ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم، ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم، حيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب مشدداً على ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً بالإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان.

حظر بيع النخالة الخشنة

وأضاف محمد اسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم يتم صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع. وأوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 76816 طن و753 كجم بشون البنك الزراعي المصري و30273 طن و994 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 46232 طن و713 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و7673 طن و960 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و1988 طن و931 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 162 ألف و986 طن و351 كجم قمح لافته إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

تشكيل غرفة عمليات

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.