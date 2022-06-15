أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة على جميع الخطوط

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية، بجميع خطوط الوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدة أن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ خطة تحديث وتطوير المنظومة الأساسية، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخير الرحلات.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيف

وذكرت السكة الحديد، في بيان رسمي، أن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيف، على خطوط بحري، تبدأ من 100 جنيه، للدرجة الأولى مكيفة، و80 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من محطة القيام «القاهرة»، إلى محطة الوصول «محرم بك»، و110 جنيهات لتذكرة الدرجة الأولى مكيفة، و90 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من محطة القيام «القاهرة»، إلى محطة الوصول «العامرية»، و120 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و100 جنيه للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى الحمام، و125 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و105 جنيهات للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى العلمين.

أسعار تذاكر القطارات.. 130 جنيها من القاهرة إلى سيدي عبدالرحمن

وقالت السكة الحديد، إن أسعار تذاكر قطارت الدرجة الأولى والثانية مكيفة، تحدد وفق الرحلات، لافتة إلى أن سعر تذكرة الرحلة من القاهرة إلى سيدي عبدالرحمن 130 جنيها للدرجة الأولى، و110 جنيهات للدرجة الثانية، و135 جنيها للدرجة الأولى، و110 جنيهات للدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة الضبعة، و150 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و125 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة مرسى مطروح، و35 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و25 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة بنها، و40 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و30 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة قويسنا.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيف

وأوضحت السكة الحديد، أن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيفة، ستكون 40 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و30 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة بركة السبع، و45 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و35 جنيها للدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة طنطا، و50 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و40 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة إيتاي البارود، و60 جنيها للدرجة الأولى المكيفة، و45 جنيها للدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى دمنهور، و70 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، و55 جنيها للدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة سيدي جابر.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيف على خطوط بحري

وأشارت السكة الحديد، إلى أن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيفة على خطوط بحري، ستكون 70 جنيها الدرجة الأولى مكيفة، و55 جنيها الدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة الإسكندرية، و50 جنيها الدرجة الأولى مكيفة، و40 جنيها الدرجة الثانية مكيفة، من القاهرة إلى محطة المحلة الكبري، و55 جنيها الدرجة الأولى، و40 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة سمنود، و60 جنيها الدرجة الأولى، و50 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة شربين، و70 جنيها الدرجة الأولى، و55 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى دمياط.

أسعار تذاكر قطار الدرجة الأولى والثانية مكيفة على خطوط الصعيد

ونوهت السكة الحديد، إلى أن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيفة على خطوط الصعيد، ستكون 105 جنيهات الدرجة الأولى، و75 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة أسيوط، و110 جنيهات الدرجة الأولى، و80 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة أبو تيج، و110 جنيهات الدرجة الأولى، و80 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة صدفا، و110 جنيهات الدرجة الأولى، و80 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة طما، و110 جنيهات الدرجة الأولى، و80 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة طهطا، و115 جنيها الدرجة الأولى، و80 جنيها الدرجة الثانية، من محطة القاهرة إلى محطة المراغة، و115 جنيها الدرجة الأولى، و85 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة سوهاج، و115 جنيها الدرجة الأولى، و85 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة المنشأة، و120 جنيها الدرجة الأولى، و85 جنيها الدرجة الثانية، من القاهرة إلى محطة جرجا.