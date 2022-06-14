إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل على «صحراوي إسكندرية» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق النوبارية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بنقل 5 مصابين لمستشفى وادي النطرون

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسم، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة.

أسماء وحالات المصابين في حادث طريق النوبارية

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «عايدة أبوزاهر علي»، 58 سنة، عاملة زراعية، مقيمة بمدينة غرب النوبارية، مصابةً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«بثينة محمد أحمد»، 38 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«نجوى إبراهيم مصطفى»، 32 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، و«رئيفة عبدالله شرارة»، 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف وكسر في الحوض وكدمات متفرقة في الجسم وكسر في الساق اليسرى، و«محمد أحمد حمادي»، 70 سنة، مصاباً بكسر في الحوض ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

النيابة تبدأ التحقيق في أسباب وظروف الحادث

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.