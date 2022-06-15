طفل أخميم ترك ملابسه مع شقيقه وذهب للسباحة ليخرج جثة بعد 3 أيام

شيع المئات من أهالي «نجع التمبكية» بمركز أخميم، في محافظة سوهاج، قبل قليل، جثمان الطفل «أحمد عنتر»، الذي انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمانة من نهر النيل صباح اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من تعرضه للغرق، وذلك وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

بداية أحداث الواقعة بالنزول للمياه هرباً من الحر

ولقى الطفل «أحمد» مصرعه غرقاً في نهر النيل، عندما أراد هو وشقيقه التوأم «مصطفى»، أن يهربا من حرارة الجو، التي شهدتها محافظة سوهاج بداية هذا الأسبوع، فذهبا للعب بجوار نهر النيل معاً، خاصةً وأنهما لم يفترقا عن بعضهما منذ ولادتهما، إلى أن اختطف النهر أحدهما، عندما قرر «أحمد» النزول في مياه النهر للسباحة، بينما رفض شقيقه ذلك، وقرر اللعب عل الشاطئ وانتظر بجوار ملابس شقيقه، الذي سرعان ما ابتلعته المياه، ولم يظهر أي أثر له.

«أحمد» ترك توأمه وذهب للسباحة في نهر النيل

ووفق رواية «مصطفى»، فقد أبلغه شقيقه بأنه لن يذهب بعيداً، وسيسبح فقط بجانبه على شط نهر النيل، ليوافق على طلب شقيقه على مضض، ولم يعلم أن تلك آخر محادثة بينها قبل أن تبتلع المياه شقيقه ولم يخرج مرة أخرى، فظل ينادي عليه دون إجابة، فأسرع للاستغاثة بعدد من الأهالي، وظل ممسكاً بملابسه على أمل أن يخرج من المياه على قيد الحياة.

عم الشقيقين يروي تفاصيل البحث عن جثمان «أحمد»

تحدث «محمد تمام»، عم الشقيقين التوأم لـ«الوطن» قائلاً إنهم فوجئوا بمصطفى يخبرهم بغرق أحمد، ليسرع الجميع إلى نهر النيل، للبحث عنه في رحلة شاقة استمرت 3 أيام، حتى عثرت قوات الإنقاذ على جثمانه، مشيراً إلى أن والدة الطفل لم تغادر شاطئ النيل طوال 3 أيام، كما ظل «مصطفى» ممسكاً بملابس شقيقه، منتظراً عودته، رافضاً فكرة فقدانه.

إخطار أمني بمصرع طفل غرقاً في نهر النيل بأخميم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة أخميم بغرق طفل في التاسعة من عمره، يُدعى «أحمد عنتر تمام»، من قرية «نجع التمبكية»، بمركز أخميم، أثناء قيامه بالسباحة في نهر النيل هرباً من حرارة الجو.