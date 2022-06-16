مواعيد مقابلات واختبارات المتقدمين للمدرسة الثانوية لمياه الشرب بالقليوبية

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، شروط ومواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين بعد الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية، حيث تقبل المدرسة الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة دور أول (بنين) فقط عن العام 2022 بحد أدنى 260 درجة، ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج.

شروط التقديم لمدرسة مياه الشرب

وأشارت مدرسة مياه الشرب بمسطرد، في بيان لها اليوم، أن التقديم انطلق منذ أمس 15 يونيو الجاري على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة، ويستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يتم اختيار طلب الالتحاق من هنا.

وأوضح البيان، أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حدة، وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

ويجرى الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك يوم السبت 2 يوليو المقبل من هنا.

جدول الاختبارات الشخصية والقدرات

وأوضحت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، أن اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين سيتم يوم الأحد 3 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا كالتالي:

الأحد 3 يوليو المقبل.. القاهرة ومدن القناة من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا، والقليوبية من الساعة 11 ونصف صباحا إلى 1 ونصف مساءا، على أن تُجرى المقابلات الشخصية يومي الثلاثاء 5 يوليو لمحافظات القاهرة ومدن القناة من اسلاعة 8 صباحا، والأربعاء 7 يوليو لمحافظة القليوبية من 8 صباحا.

وتجرى اختبارات الإعادة للطلاب الراسبين والطلاب الغائبين يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب

وحددت مدرسة مياه الشرب بالقليوبية بعد الإعدادية 2022 الأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق، حيث يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها، وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة، ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر، على ألا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة عند التقديم في أول أكتوبر 2022، وتكون الأولوية للأصغر سنا.

كما يجب إحضار أصل شهادة الإعدادية، أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية، للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان، ولن يُسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية، مع ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق، وهي صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين)، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر المتقدم، وصورة شهادة الميلاد.