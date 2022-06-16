%75.5 نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.. و70% للابتدائية

أعلن محمد عبد العظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، في بيان له اليوم، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

650 طالبا تقدموا للامتحانات في الإعدادية

وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية 650 طالبا وطالبة، وعدد الناجحين فى الدور الأول 490 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 75.50%.

فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 604 طلاب وطالبات، نجح منهم في الدور الأول 371 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 70%، وتم تسليم النتيجة الورقية إلى الإدارات التعليمية حتى يتثنى تسليمها إلى المعاهد الابتدائية وإعلانها.

وأعلن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مساء أمس، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وذلك بعد اعتمادها مباشرة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

وأعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في بيان لها، أسماء العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية، وهم جهاد سعد محمد حسن، من معهد فتيات بئر العبد، وهمت سامح رفعت أبو العطا، من معهد فتيات أبو بكر الصديق، وأحمد محمد محمد الهادي محمد، من معهد بنين العريش، ومنة حسام الدين محمد حسين، من معهد فتيات أبو بكر الصديق، وعبد الله أسامة عبد الله عبد العاطي، من معهد بنين العريش، وبسمة علاء علي إبراهيم حسين، من معهد فتيات أبو بكر الصديق، وأنهار خالد حسين سليمان، من معهد فتيات بئر العبد، وأحمد محمد عبد الحافظ محمد، من معهد بنين بئر العبد، وعبدالعظيم محمد عبد العظيم أبو اليرزيد، من معهد بنين الشيخ زويد القديم، وحبيبة عادل أبوالحسن علي، من معهد فتيات آل بدوي.

أسماء أوائل الشهادة الأبتدائية

أما أوائل الشهادة الابتدائية، فهم فاطمة سامح محمد محمد سليمان، من معهد العريش القديم، وأمل حازم مصطفى صادق، من معهد العريش القديم، وأهلة أمير عبد الله عامر، من ضاحية السلام، وشذى محمد محمود الصاوى، من بئر العبد، وجنى وليد محمد عبد الله، من معهد بئر العبد، ونهى إبراهيم سلمان سليمان، من معهد بئر العبد، ومها سمير أبو جرير عبد المعبود، من بئر العبد، وخالد محمد سعيد عبد اللطيف، من بئر العبد، وجنى مصطفى محمد محمد، من معهد عمروبن العاص، ومحمد ضياء إبراهيم محمود.

أوائل فاقدي البصر بالشهادة الإعدادية

أما أوائل فاقدي البصر على مستوى منطقة شمال سيناء، فهم نورهان محمود عبد الوهاب سلامة، من معهد فتيات الصفا، ومحمود السيد أحمد أحمد صبيح، من معهد الشيخ زويد القديم، وحبيبة محمد عميرة سالم عمران، من معهد فتيات بئر العبد.