توفى بعدها بساعة.. أهالي إدكو يشيعون جثماني عامل ووالدته (صور)

شيع أهالي مدينة إدكو، في محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، جثمان عامل في بداية الخمسينيات من العمر، يُدعى «شعبان شحاتة صبح»، وجثمان والدته، التي توفت قبله بساعات قليلة، بعد أداء صلاة الجنازة عليهما، وذلك في مسجد «الهداية» بوسط المدينة، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين، بسبب وفاة الأم وابنها في غضون ساعات.

الابن يلحق بوالدته بعد ساعة من رحيلها

وتوفى الابن عقب وفاة والدته بساعات معدودة، حيث أنه لم يتحمل نبأ رحيل والدته، ففاضت روحه إلى بارئها عقب وفاة الأم بنحو ساعة، حزناً عليها، ليغادرا الدنيا سوياً إلى دار الآخرة.

الحزن يخيم على أهالي إدكو

وسادت حالة من الحزن على أهالي مدينة إدكو، شمال محافظة البحيرة، بسبب وفاة الأم وابنها، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للابن، انتشرت على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم لما أصاب الأسرة بفقدان الأم وابنها بشكل مفاجئ وخلال ساعة واحدة.

«شعبان» لم يتحمل فراق والدته

وأوضح أحد جيران الأسرة أن الأم كانت مريضة منذ عدة سنوات، واشتد عليها المرض خلال الأيام القليلة الماضية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وأضاف الجيران أن ابنها «شعبان»، البالغ من العمر 50 سنة، لم يتحمل فراق والدته، حيث أصيب بسكتة قلبية، ولفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

ونعى أهالي مدينة إدكو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأم وابنها اللذين فارقا الحياة في غضون ساعة واحدة، واعتبر البعض أن وفاة الابن دليل على البر والإخلاص لوالدته، حيث لم يحتمل فراقها.

كما أكدوا بأن الابن كان باراً بوالدته ومتعلقاً بها دائما، حيث توفى بعدها بساعة واحدة، وطالبوا رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفين، وأن يسكنهما الله فسيح جناته.