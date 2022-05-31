تشييع جثمان المناضل السيناوي «أبوملفى» المناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي

شيع أبناء القبائل والطرق الصوفية جثمان أحد أعمدة قبيلة السواركة، صاحب كلمة الحق، والمناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، «أبوملفى»، والذي توفى بعد أن أرهقه المرض لكبر سنه.

وسادت حالة من الحزن على جميع القبائل والعائلات وأبناء الطرق الصوفية في سيناء، لوفاة أحد رجالات القبائل، والذي كان له دور كبير في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقت العدوان على سيناء.

وقال عبداللطيف أبوزماط، أحد أبناء القبائل جنوب الشيخ زويد في تصريحات لـ«الوطن»، إن المناضل السيناوي حسن محسن حسين أبوملفى توفى عند عمر ناهز 78 عامًا، قضى فترة شبابه جميعها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان له دور بارز في نقل المعلومات للقيادة المصرية من خلف خطوط العدو.

استقبال العزاء بديوان قرية الروضة

وجرى فتح عزاء بديوانه بقرية الروضة غرب مدينة العريش، في آخر مكان استقر به، بعد نزوحه من جنوب الشيخ زويد خلال الحرب على الإرهاب.

جمعية مجاهدين سيناء تنعى أبوملفى

وقدمت جمعية مجاهدى سيناء كامل كلمات العزاء والمواساة لأسرة البطل حسن أبوملفى، الذي رحل عن عمر ناهز 78 عامًا، وصفته ببطل الأبطال.

وذكر الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، في بيان له أن أبوملفى أحد رجالات سيناء، الذين كان لهم دورًا بارزًا وطنيًا في مواجهة الاحتلال، وكان له عقل مفكر وقول حكيم يسمع له.

وأكدت جمعية المجاهدين السيناويين أن أبوملفى حصل على نوط الأمتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرًا لجهوده الوطنية، وكانت تتم متابعته هو وعناصر المجاهدين الأبطال، لأنه أحد أعضاء جمعية مجاهدين سيناء.