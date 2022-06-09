تشييع جثمان إحدى الطفلتين الغارقتين في النيل بسوهاج.. وجار البحث عن الأخرى

شيع المئات من أهالي نجع الكمايلة، التابع لقرية الكولة بمركز أخميم في محافظة سوهاج، جثمان الطفلة ياسمين الباشا محمد عبداللاه، 10 أعوام، عقب العثور عليها اليوم، بواسطة فرق الإنقاذ النهرى داخل نهر النيل؛ إذ لقيت مصرعها غرقا به، بناحية النجع، منذ أكثر من 24 ساعة، رفقة ابنة عمها، وفاء فوزي محمد عبداللاه، 12 عاما، وما زال البحث جاريا عن الأخيرة.

الإخطار الأمنى

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بغرق طفلتين أبناء عمومة من نجع الكمايلة بقرية الكولة بمركز أخميم، أثناء لهوهما أمام منزلهما، بنهر النيل.

وقد جرف التيار الجثتين ولم يعثر عليهما طوال يوم أمس، حتى جرى العثور على جثة إحداهما، والتي أوضح الفحص الطبي، وتعرف الأهل عليها، أنها الطفلة الصغرى «ياسمين الباشا».

وكون أهالي القرية فريق إنقاذ من الأهالي، بجانب فرق الإنقاذ النهري، للعثور على الطفلتين، ومازالت الجهود مستمرة للبحث عن الجثة الأخرى.

دعوات للعثور على الطفلة الأخرى

وخيم الحزن على القرية في أثناء تشييع الجثمان، مع دعوات وأمل بالعثور على جثمان ابنة عمها.

وقال «م. ر» أحد المشاركين في الإنقاذ، لـ«الوطن»، إنه من المقرر استكمال البحث صباحا، مؤكدا أن الجميع كان يتمنى العثور على الطفلتين وتششيع الجثمانين معا، حتى لايتجدد عذاب وألم الأسرة.