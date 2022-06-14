رفع 670 طن مخلفات وأتربة من قرى أخميم بسوهاج خلال 24 ساعة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة نظافة ورفع الأتربة والمخلفات من الطريق الرئيسي، بداية من ميدان الصينية ومرورا بمنطقة الزيوت وميدان الري وشارع حلمي الشريف ونجع الخطيب، حتى الخلوة والمنطقة الأثرية وميدان مركز الشرطة وامتداد أبو القاسم والعقيد، وجرى ورفع أكثر من 85 طن مخلفات، كما تم رفع 40 طن مخلفات من مدخل مدينة أخميم.

رفع 320 طن مخلفات وأتربة بقرية نيدة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم، برفع 320 طن أتربة ومخلفات وتراكمات في جزيرة محروس والعزبة والعرب وعرب الأطاولة وشارع الفردان وآبار الوقف وآبار الملك.

رفع 225 طن مخلفات بقرية الحواويش

وقامت الوحدة المحلية بقرية الحواويش بمركز ومدينة أخميم، برفع 105 أطنان أتربة ومخلفات من طريق المرشح - الخلوة وميدان الوزات، وكذلك رفع إزالة مخلفات قص الأشجار وتنظيف جوانب الترع بقرية الحواويش ورفع 120 طن مخلفات.

رفع المخلفات إجراء احترازي لمنع الحرائق

وأوضح حسين حبارير، رئيس مركز وميدنة أخميم، أنه يتم العمل على رفع الأتربة والمخلفات ومنع تراكمها خشية اندلاع النيران، وللتأكيد على استمرار رفع كفاءة وجودة الطرق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن رفع كفاءة وجودة الطرق، وبتكليفات من حسين حباريررئيس مركز ومدينة أخميم، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات.