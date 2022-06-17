مصرع ربة منزل وطفلة صعقا بالكهرباء في حادثين متفرقين بسوهاج

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما صعقا بالكهرباء، في حادثين متفرقين في مركزي البلينا وساقلتة بمحافظة سوهاج، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعتين.

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في ساقلتة

جاءت الواقعة الأولى في مركز ساقلتة، حين لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيام ها بإنهاء بعض المهام المنزلية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد بتقدم شخص يدعى «فتحي س» 60 عاما، ببلاغ إلى مركز شرطة ساقلتة، بأنه أثناء قيام شقيقته «سنية م» 65 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية بمركز ساقلتة، ببعض الأعمال المنزلية داخل منزلها لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها.

وعلى الفور انتقل فريق بحث جنائي إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود الجثة مسجاة بصالة المنزل وتعاني شحوبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، وبسؤال شقيقها أفاد بتعرضها لصعق كهربائي، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابة ظاهرية، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية، ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في البلينا

وفي الواقعة الأخرى، لقيت طفلة من مركز البلينا، مصرعها صعقا بالكهرباء، حينما كانت تلهو بجوار «الغسالة الكهربائية» في منزلها، وذهبت لتلمسها حينما جذبها صوتها، وعند ملامستها لجسم الغسالة المعدني أصيبت بصدمة كهربائية وحروق أودت بحياتها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، يفيد وصول الطفلة «هدير ا م م» 3 سنوات، وتقيم دائرة مركز البلينا، إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة وإدعاء صعق كهربائي.

وأفاد والدها المدعو «أحمد م م ج»، 48 عاما، سائق ويقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، بأنه أثناء لهو نجلته بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية بغسالة المنزل، مما نتج عنه صعقها ووفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود حروق من الدرجة الثالثة بباطن اليد اليمنى على شكل دائري، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وجرى تحرير محضرين بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.