طالب وطالبة يتخلصان من حياتهما بعد رسوبهما في الإعدادية بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية، إقدام طالب وطالبة على التخلص من حياتهما في واقعتين متفرقتين، باستخدام أقراص حفظ القمح السامة المعروفة باسم «حبة الغلة»، بعد مرورهما بأزمة نفسية نتيجة الرسوب في الامتحانات، بالرغم من صدور قرار محافظ المنوفية بمنع تداول هذه الأقراص في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعتين.

طالبة تتخلص من حياتها في شبين الكوم

واستقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعي، طالبة تدعى «س.م»، مصابة بالتسمم، إثر تناولها حبة الغلة السامة، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها ولكن دون جدوى، وتم إخطار قسم الشرطة بالواقعة، وبسؤال أسرة الطالبة، أقرت أن الطالبة تخلصت من حياتها بحبة الغلة نتيجة مرورها بأزمة نفسية نتيجة رسوبها في امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من المستشفى الجامعي، يفيد باستقبال طالبة في الصف الثاني الإعدادي الأزهري تدعى «س.م» مصابة بالتسمم، نتيجة تناولها قرص حفظ القمح وتوفيت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

طالب يتخلص من حياته في قويسنا

كما أقدم طالب في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، على التخلص من حياته بعد تناوله قرص حفظ القمح السامة، وقامت أسرته بنقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة، وخيمت حالة من الحزم الشديد بين أهالي قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تشييع جثمان الطالب إلى مثواه الأخير، وسط انهيار أسرته.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقيام طالب في الشهادة الإعدادية بدائرة المركز، بالتخلص من حياته، وبسؤال أسرته أقرت أنه تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية نتيحة رسوبة في الشهادة الإعدادية في المنوفية.