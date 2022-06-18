حظك اليوم برج الثور السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم السبت على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور الذي يسبب أزمة كبيرة لمن يتعامل معه بفضل صفة العناد التي تعد أسوأ صفاته، ولا يستطيع أحد تحمل هذا البرج سوى الأبراج الترابية والمائيّة، إذ أنها تتفق معه بشدة وكثيرًا ما يميل بشدة إلى مولود برج العقرب.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الثور يعرف أنه من الأشخاص المحببين لذاتهم ولديه ثقة عالية في كافة تصرفاته حتى أن البعض يصفه بالغرور، كما يبحث هذا المولود دائمًا عن الاستقرار في مختلف جوانب الحياة، سواء الاستقرار العاطفي أو العائلي.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الثور على صعيد الحياة العاطفية وكذلك العملية والمهنية اليوم السبت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، لمولود برج الثور إن فينوس في برجك ويساعدك ذلك في أن تحصل على دعم الأحباب والمخلصين رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

أما على الصعيد العملي، نصحت «فؤاد»، مواليد برج الثور بأن ينتبهوا جيًدا اليوم فالقمر في وضع معاكس وعليهم أن يحترسوا اليوم من التسرع وأن يهتموا بصحتهم وأن يتجنبوا العصبية.