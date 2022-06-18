الذهب يتجه للانخفاض الأسبوعي بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة ومكاسب الدولار

انخفض الذهب يوم الجمعة وكان في طريقه لتسجيل انخفاض أكثر من 1٪ خلال الأسبوع، متأثرا بقوة الدولار وإشارات السياسة المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية حتى مع مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

وتراجع الذهب الفوري 0.9% إلى 1839.76 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1842.30 دولار.

ارتفاع مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية، بينما تعززت أيضًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

قال هان تان كبير محللي السوق في «Exinity» إن «شبح المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الكبير بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، يجب أن يحد من ارتفاع السبائك على المدى القريب»، وفقاً لـ«CNBC».

البنوك المركزية

تأثرت جاذبية الذهب هذا الأسبوع بإجراءات التشديد الصارمة من البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، إذ أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.

معدلات التضخم

عادة ما يكون التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

رفع أسعار الفائدة

وقال شياو فو المحلل في بنك الصين الدولي: «ضغط رفع أسعار الفائدة والدولار الأمريكي يفوق أي طلب ملاذ آمن من مخاوف الركود»، وفقاً لـ«CNBC».

ارتبط تحرك الذهب ارتباطًا وثيقًا بتحرك الدولار وعائدات السندات مؤخرًا، ووفقًا للمحللين، فقد جاء ذلك رغم الخلفية المواتية لعدم اليقين الاقتصادي العالمي وإغلاق الصين.

وفي الوقت نفسه، ظل الطلب على الذهب فاترا في الصين المستهلك الرئيسي بسبب قيود «COVID-19».