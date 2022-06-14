دنيا عبدالعزيز عن التجول بـ«زقاق المدق» في المحافظات: نفسي أروح لكل الناس

أبدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حماسها الشديد، للتجول بمسرحية «زقاق المدق» في المحافظات المُختلفة، خلال الفترة المُقبلة، بعد تقديمها في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لافتة إلى أنّ الموسم الثالث سينطلق على مسرح «البالون»، يوليو المُقبل، ومن الوارد تقديمها في مناطق جديدة خارج العاصمة.

من حق الجمهور مشاهدة عروض مسرحية

أشارت دنيا عبد العزيز، في تصريح لـ«الوطن»، إلى إمكانية تجول بعض العروض المسرحية للمحافظات المختلفة خلال الفترة الأخيرة، قائلة إنّ «هذا الأمر شديد الأهمية، الناس اللي مش قادرة تيجي القاهرة، أنا أحب جدًا أروح لحد عندهم، لأن من حقهم يتذوقوا الفن، ويتفرجوا على عروض مسرحية».

وأوضحت دنيا، أنّ «هناك قطاع كبير من الجمهور يُحب المسرح، لكن لم تتح له الفرصة، أن يأتي إلى القاهرة لمُشاهدة عروض مسرحية»، مؤكدة: «لو روحنا محافظات كتير بالمسرحية، هكون مبسوطة جدًا طبعًا».

إصابة دنيا عبد العزيز مرتين بالمسرحية

كانت دنيا عبد العزيز، قد تعرضت للإصابة مرتين، في كواليس مسرحية «زقاق المدق»، إحداهما في الموسم الأولى، والثانية في الموسم الماضي، إذ أصيبت أول مرة في شهر سبتمبر الماضي، بمزق في ساقها، ونقلت إلى المستشفى، كما تجددت الإصابة مؤخرًا، قبل حفل زفافها آخر مايو الماضي.

مسرحية «زقاق المدق»، من بطولة نهال عنبر ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وكريم الحسيني، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج دكتور عادل عبده.