مصرع طفلين غرقا بإحدى الترع في الغربية

شيع أهالي قرية شندلات، التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، جثمان طفلين في العقد الثاني من العمر غرقا، في إحدى ترع القرية، وذلك أثناء الاستحمام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلين، ومعرفة ملابسات الحادث.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع طفلين غرقا، داخل ترعة ميت حواي، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتم انتشال الجثامين، ونقلهما الي مشرحة مستشفي السنطة المركزي.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الطفلين هما سيف وأحمد من أبناء القرية، في العقد الثاني من العمر، ولقيا مصرعهما غرقا، داخل ترعة ميت حواي، التي تمر من نطاق القرية، أثناء قيامهما بالاستحمام، هربا من حرارة الجو، وعدم اجادتهما السباحة، حيث جرفهما التيار المائي إلى داخل الترعة، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي، من أجل تشريح الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما، وشيع أهالي القرية جثامين الطفلين، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن على رحيل الطفلين، وتم أداء صلاة الجنازة عليهما من مسجد القرية، ودفنهما في مقابر العائلة بمسقط رأسهما.