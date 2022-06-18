العثور على جثة خفير نظامي داخل ماسورة ري في ظروف غامضة بدمياط

عثر عددٌ من أهالي قرية السعدية البحرية، التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، على جثة خفير نظامي متغيب منذ يومين داخل ماسورة بترعة ري على الطريق الرابط بين قريتى السعدية البحرية والتوفيقية.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر سعد، يفيد عثور أهالي قرية التوفيقية على جثة خفير نظامى متغيب منذ يومين داخل ماسورة بترعة ري، وذلك على الطريق الرابط بين قريتى السعدية البحرية والتوفيقية بمركز كفر سعد فى محافظة دمياط.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى عبدالله أحمد عبد الجواد قنديل، ومقيم بعزبة 3 التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ويعمل خفيرا نظاميا، حيث وجدت جثة القتيل داخل ماسورة ري بإحدى الترع على الطريق الرابط بين قريتى السعدية البحرية والتوفيقية.

انتداب الطب الشرعي

وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة بدمياط، أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر سعد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الإصابة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعلاقات الخفير بعد فحص آخر الأرقام التي تلقاها على تليفونه المحمول.