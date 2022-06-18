أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2022 / 2023، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة، وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

آخر موعد للتقديم بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وفقا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آخر موعد للتقديم بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، يوم 30 يونيو 2022.

موعد اختبارات مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وفقا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين اعتبارا من يوم 3 يوليو 2022.

شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

1ـ أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

2ـ ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 - أن يكون الطالب لائقا طبيا.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي:

1- مدرسة مسطرد ـ محافظات (القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة).

2- مدرسة الجيزة ـ محافظات (الجيزة وضواحيها ـ الفيوم).

3- مدرسة بني سويف ـ محافظات (بني سويف وضواحيها ـ المنيا).

4- مدرسة أسيوط ـ محافظات (أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الاقصر ـ أسوان).

5- مدرسة البحيرة ـ محافظات (البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط).

6- مدرسة المنوفية ـ محافظات (المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية).

7- مدرسة الاسكندرية ـ محافظات (الاسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء).