ضبط 610 كيلو لحوم ودواجن مجهولة ومنتهية الصلاحية بالجيزة

تمكنت اجهزة محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق، من ضبط 610 كيلوجرامات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، خلال الحملات المكبرة التي تم تنفيذها في نطاق أحياء الطالبية والهرم.

ضبط 250 كجم لحوم غير صالحة داخل مخزن بالطالبية

وأعلنت محافظة الجيزة قيام حي الطالبية بتنفيذ حملة، بالتعاون مع شرطه المرافق ومباحث التموين وإدارة البيئة والطب البيطري والصحة، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات التفتيش والرقابه على ثلاجات ومخازن اللحوم والسلع الغذائية.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، إلى أن أجهزة حي الطالبية، برئاسة الدكتور أشرف تامر، ومتابعة محمد جمال، مساعد رئيس الحي، تمكنت من ضبط مخزن للسلع الغذائية، بداخله 250 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، لافتاً إلى أنه تم غلق وتشميع المخزن، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات التفتيشيه على الأسواق والمحلات بالهرم

وأكدت محافظة الجيزة، في بيانها، تكثيف حي الهرم، برئاسة المهندس حسن موافي، الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمه للمواطنين، والتصدي لمحاولات الغش والتدليس، لافتاً إلى قيام قطاع منشأه البكاري، بالتنسيق مع شرطه المرافق، وإدارة الإشغالات، وإدارة التموين، وشئون البيئة بالحي، وإدارة الطب البيطري، بشن حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، ومواجهة التلاعب بالأسعار، وضبط المتهمين.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدون بيانات

وأشارت المحافظة إلى أنه من خلال التفتيش والحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، تم ضبط عدد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت، تحتوي على كميات من اللحوم والدواجم الفاسدة، حيث تم ضبط 150 كيلوجرام لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، بدون أي بيانات تفيد المصدر والصلاحية، وضبط 210 كيلوجرام دواجن منتهية الصلاحية، ومخالفة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.