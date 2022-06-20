«الزراعة»: تحصيل 7.2 مليار جنيه من مستحقات الوزارة خلال 8 أعوام

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة غير المستغلة، مؤكدا على العمل مع شركات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني على رفع كفاءة مشروعات للإنتاج الحيواني والسمكي لتعظيم العائد منها.

استنباط أصناف وسلالات وهجن نباتية مُحسنة وعالية الأنتاجية

أضاف الوزير في بيان له أن الوزارة نجحت في تحصيل 7.2 مليار جنيه كانت عبارة عن ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير وذلك خلال الثماني أعوام الماضية، كما حققت الوزارة طفرة كبيرة في مجال البحوث التطبيقية وجرى التوسع في النشر العلمي ليصل إلى أكثر من 2000 بحث دولي تنوعت مجالاتها في استنباط أصناف وسلالات وهجن نباتية مُحسنة وعالية الإنتاجية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحمل الإجهاد المناخي.

تسجيل 5.7 مليون حائز والتوسع في ميكن الخدمات بإطلاق 20 خدمة زراعية

تابع الوزير أنه فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي تم إصدار العديد من القوانين الهامة من بينها قانون إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وكذلك قانون تنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية والزراعة التعاقدية وأيضا قانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، أما على مستوى التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي تم إطلاق كارت الفلاح وفيه تم تسجيل 5.7 مليون حائز والتوسع في ميكن الخدمات وذلك بإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.

إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات

لفت الوزير إلى العمل على إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة وذلك في 20 محافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة وذلك بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه تشمل وحدات بيطرية ومراكز ارشادية وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان بلغ عددها 996 يندرج فيها كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.