نصائح اختيار الأضحية: عينها لامعة ولسانها مبلل ولما تقربلها تقف

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من الأشخاص على أسعار وأنواع الأضاحي قبل شرائها من الجزارين أو منافذ وزارة الزراعة، كما يحرص الكثيرون على معرفة شروط اختيار الأضحية المناسبة الصحية.

شروط الأضحية السليمة

وقال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بجامعة بنها، إنه من ضمن الشروط الصحية للأضحية هي أن يكون الحيوان سليم وخال من العيوب وألا يكون أعور أو يعرج أو أن يكون جسمه به غزال وأن يكون الحيوان يجري، «لما تقربله يقوم واقف، لكن لو نام في الأرض يبقى مريض».

وأضاف «شلتوت»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن من ضمن شروط الأضحية السليمة أن تكون عينيه سليمتين، ولا يكون بها إصفرار أو إحمرار أو إفرازات، وأن يكون جلد الحيوان سليم لا يحتوي على طفيليات.

أفضل سن لشراء الأغنام فوق 6 أشهر

وأكد أن وجود إفرازات في عيون حيوان الأضحية بما فيها العجول يعني ذلك أن بها التهاب في العين، وبالتالي مريض، ولكن لا بد أن تكون عينه لامعة، وأن يكون لسانه مبلل، وألا يكون لُعابه نازل مثل الخيوط للأرض، لأن ذلك يعني أنه مصاب بالتهاب في الفم.

وأوضح أنه يجب ألا تكون الأضحية تعاني من الاعوجاج، خاصة الأبقار والجاموس، وألا يكون بين أصابعها «فقافيق»، لأن ذلك يعني أنها مصابة بالحمى القلاعية، ويكون الشكل العام للحيوان سليم.

ذبح أضحية أمام أخرى يحدث لها «استريس»

ويمكن شراء الأغنام البالغ سنها فوق 6 أشهر، بينما الأبقار فوق عامين، والجمال فوق 5 سنوات، والماعز فوق عامين، «كل ما الحيوان يكون سمين كل ما يكون شايل لحم ويكون أفضل وبيوزع لحم كتير على الناس».

وأكد أن ذبح حيوان أمام حيوان يؤدي لتيبس في عضلات الأضحية ويؤثر على لحم الأضحية، «المفروض لما أذبح حيوان مينفعش أذبحه قدام حيوان آخر لأن دة بيعمله نوع من أنواع الاستريس أو الإجهاد وبيعذبه».