تطبيق إجراءات احترازية لحماية طلاب الثانوية من كورونا في أسيوط

شددت لجان الثانوية العامة بمحافظة اسيوط على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وسلمت الطلاب الكمامات وتعقيم الطلاب بالكحل قبل دخول اللجان مع بدء امتحانات التربية الدينية والوطنية فى اليوم الأول للثانوية العامة.

تفقد لجان استعدادات الامتحان

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد، أمس بعض مقار لجان امتحانات الثانوية ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط "أ" واستراحة الملاحظين والمشرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي.

واطمأن المحافظ على تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية و المراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

عدد الطلاب بلجان الامتحان

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و376 طالب وطالبة موزعين على 87 لجنة على مستوى المحافظة ، لافتا الى انه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

تجهيز استراحات المراقبين

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد مراقبي امتحانات الثانوية 6078 منهم 4749 ذكور و1329 إناث وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات لاستضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ .