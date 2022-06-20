كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة «أحد الأشخاص» داخل عقار «غير مأهول بالسكان» كائن بدائرة القسم وبها عدة إصابات.

تحديد هوية المجنى عليه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجنى عليه «أحد الأشخاص - يعمل فى جمع القمامة» وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»- يعمل فى جمع القمامة.

ضبط المتهم ومواجهته بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على المبيت داخل العقار المشار إليه، وفى سبيل ذلك اختبأ بالمنطقة المحيطة بالعقار حتى استغرق المجنى عليه فى النوم وتحصل على قطعة من الحجر من داخل العقار وتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه، ما أدى لإصابة أودت بحياته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.