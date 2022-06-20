مصرع وإصابة 3 أشخاص في انفجار ماسورة غاز بالغربية

شهدت إحدى الشقق السكنية في مركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية، انفجار ماسورة غاز داخل شقة بمنطقة مساكن السوق بسمنود، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، بينهما شخص حالته حرجة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، وندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وتم غلق محابس الغاز المتواجدة في المنطقة من قبل شركة الغاز الطبيعي.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من أهالي منطقة السوق، في مدينة سمنود، بانفجار داخل شقة ونشوب حريق، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود، وضباط المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الشقة.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، أن الحريق داخل شقة سكنية، بسبب انفجار ماسورة غاز، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى سمنود لتلقي العلاج اللازم.