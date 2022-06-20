نقل طفلين تعرضا للغرق في «بحر سيف» لمستشفى تلا ومحاولات لإنقاذهما

استقبل مستشفى تلا المركزي، بمحافظة المنوفية، قبل قليل، طفلين تعرضا للغرق في «بحر سيف»، أثناء استحمامهما في المياه، ويحاول الأطباء إنقاذ حياتهما وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تم نقلهما إلى غرفة الانعاش القلبي الرئوي، وسط حالة من الحزن والذهول خيمت على الأهالي.

محاولات لإنقاذ طفلين تعرضا للغرق في «بحر سيف»

وشهدت قرية «العلوي»، التابعة لمركز تلا بالمنوفية، تعرض طفلين للغرق في «بحر سيف»، المار بالقرية، أثناء الاستحمام، وتم استخراجهما من المياه بمعرفة الأهالي، ونقلها إلى مستشفي تلا المركزي لإنقاذهما، وتم إبلاغ مركز شرطة تلا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بتعرض طفلين للغرق في «بحر سيف»، وهما «ع. هـ. ع.»، 13 سنة، و«م. أ. م.»، 13 سنة، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل تحت «كبشة لودر» في تلا

على صعيد آخر، شهدت مدينة تلا مصرع عامل أثناء إصلاح «لودر»، ظهر اليوم الاثنينن، بعد سقوط «كبشة اللودر» عليه، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وأكد شاهد عيان أن المتوفي عامل من أبناء محافظة الفيوم، ويعمل في إحدى الشركات بالمنوفية، وسقطت عليه «كبشة اللودر»، حيث فارق الحياة على الفور، وتجمع عدد من الأهالي حول المكان، لرفع الآلة الحديدية الثقيلة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.