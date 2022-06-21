حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج العذراء رفضهم الدائم للغدر والخيانة، وهو ما يجعلهم يتحولون تماما، ولا يعرفون الراحة إلا بعد الحصول على انتقامهم، ما يجعل الكثيرين يخشون التعامل مع أصحاب هذا البرج.

وللمهتمين في الاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، من مواليد برج الميزان، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تُنشر على مدار الساعة، فيما يلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظ أصحاب برج العذراء اليوم على المستوى العملي والمهني، سيكون القمر بمنزل العمل اليوم، ما يمنحهم فرصة للعمل والإنجاز ومراجعة أهدافهم بتأني، فقط عليهم الانتباه لحقوقهم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج، أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي سيكون جيدًا رغم الضغوط، فالشمس تدخل اليوم منزل الحظ، وربما تمنحهم وقتًا مناسبًا للاقتراب ممن يحبون، وربما يعدهم ذلك بأوقات عاطفية حلوة.

مشاهير برج العذراء

التفكير خارج الصندوق والابداع من أهم صفات مواليد برج العذراء، الذين لا يفقدون حماسهم مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية أو العملية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.