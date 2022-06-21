مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في جرجا

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج مصرعهم بحادث سير إذ انقلبت سيارتهم الملاكي ليلقي قائدها ونجلي شقيقه مصرعهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لقسم العسيرات بمحافظة سوهاج بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بترعة نجع حمادي دائرة مركز العسيرات ووجود متوفين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة «صادق. ف. م»، 50 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

وقد نتج عن الحادث وفاة كل من، قائد السيارة ونجلة شقيقه نبيهه محمد، 31عاما، ربة منزل، ونجل شقيقه خالد محمد، 20 عاما، عامل، ويقيمان بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج والشقيقان من مستقلي السيارة.

تحرير محضر الواقعة

وقد أفاد نجل المتوفى الأول إسماعيل، 30 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج بمضمون ما تقدم حيث أثناء قيادة والده للسيارة انفجر أحد إطاراتها مما أدى لانقلابها، وقد تم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.