مصرع سيدة وطفل ومستريح يستولى على 3 ملايين.. سوهاج في 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة عدة وقائع تنوعت ما بين مصرع طفل غرقا ومصرع سيدة دهسا تحت عجلات القطار فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد مستريح جديد بمحافظة سوهاج أستولى على 3 ملايين جنيه لتوظيفها بتجارة الملابس الجاهزة.

ضبط مستريح حصل على 3 ملايين جنيه لتوظيفها بتجارة الملابس

تبدأ الواقعة الأولى بورد إخطار لمركز سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو «محمد. ب. ع. ح.»، 36 عاما، حاصل علي بكالوريوس تربية و3 آخرين، بتضررهم من المدعو «محمد. م. ع. ا»، صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم طهطا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3.000.000 جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الملابس من خلال المحل المشار إليها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

مصرع سيدة تحت عجلات القطار بطهطا

وداخل مركز طهطا بمحافظة سوهاج كانت الواقعة الثانية أيضا ببلاغ لقسم طهطا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اصطدام القطار روسي مكيف القاهرة - أسوان، بالمدعوة «هبة الله. ز. ع. س»، 36 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب، وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ما بين المزلقان البحري ورصيف محطة سكة حديد طهطا مما نتج عنه وفاتها.

غرق طفل أثناء لهوه على حافة الترعة

بينما شهد مركز البلينا بمحافظة سوهاج وصول الطفل «تامر. ب. ف. م»، 14 عاما، طالب، ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، إدعاء غرق وقد أفاد والده بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة ترعة نجع المواجد بذات الناحية انزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.