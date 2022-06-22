أول حالة إنهاء حياة لفتاة بسبب امتحانات الثانوية الأزهرية.. المواد صعبة عليها

شهدت قرية ميت يزيد، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إقدام طالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري، على التخلص من حياتها، بتناولها حبة حفظ الغلال، بسبب صعوبة امتحانات نهاية العام الدراسي، وعدم قدرتها على استكمالها.

تحرر محضر بالواقعة، من قبل الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وطالبت بسرعة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ومعرفة ملابساتها.

طالبة تنهي حياتها بسبب امتحانات الثانوية الأزهرية

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول «نورهان م. ا.» طالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري، في العقد الثاني من عمرها، مقيمة بقرية ميت يزيد مركز السنطة، مصابة بإعياء شديد وقيء، إثر تناول حبة الغلال، وعمل الأطباء على محاولة إسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها المستشفى.

التحريات والمعاينة الأولية

انتقلت قوة من مباحث قسم مركز السنطة، إلى محل الواقعة، وتبين أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، بسبب عدم قدرتها على أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، فتناولت حبة الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، مشيرة إلى أنه لا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.