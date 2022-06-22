انتشال جثة طفل من ترعة في أطفيح.. وأسرته: «اختفى منذ 5 أيام»

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة طفل غرق في ترعة بإحدى قرى أطفيح بالجيزة، واستمع رجال مباحث مركز شرطة أطفيح لأقوال أسرته، الذين أكدوا أنه اختفى منذ 5 أيام، وفشلوا في العثور عليه حتى جرى انتشال جثته من الترعة.

اختفاء طفل منذ 5 أيام والعثور على جثته

ورد بلاغ لمركز شرطة أطفيح، بغرق طفل في ترعة قرية تابعة لدائرة المركز، وتبين من تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه عمره 6 أعوام، اختفى من مسكنه، وتواصلت عمليات البحث لمدة 5 أيام، حتى عثر عليه غارقا في الترعة.

ناظرت النيابة الجثة، وقررت التصريح بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.