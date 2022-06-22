إصابة 11 بينهم 4 طلاب في تصادم نقل وميكروباص ببني سويف

أصيب 11 شخصاً بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى أجرة ميكروباص، على الطريق الدائري بمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بتصادم ربع نقل وميكروباص على دائري ببا

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى أجرة ميكروباص، بالطريق الدائري مركز ببا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصاً، وهم:

- إيمان علي حسن، 21 سنة، طالبة، من مركز الفشن، مصابة بجروح قطعية بالوجه والجسم.

- أماني ربيع صابر، 21 سنة، من الفشن، طالبة، مصابة بجروح قطعية بالوجه والجسم.

- مايكل محروس حبيب، 21 سنة، من الفشن، طالب، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- محمد رضا أحمد، 38 سنة، من بني سويف، عامل، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس.

- محمد إبراهيم عباس، 21 سنة، طالب، من بني سويف، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى.

- عماد عزت جابر، 35 سنة، مقيم هربشنت، مصاباً بخلع في الكتف الأيسر.

- محمد ضيف الله شافعي، 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن.

- شنودة عبدالشهيد بسيدي، 38 سنة، مقيم الفشن، مصاباً باشتباه كسر باليد اليمنى وجروح وسحاجات.

- حنان فرج عزمي، 35 سنة، من الفشن، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

- مينا شنودة عبدالشهيد، 5 سنوات، طفل، من الفشن، مصاباً بكدمات وسحاجات بالوجه واليد اليسرى.

- أحمد حسن محمد، 30 سنة، موظف، مقيم بالزاوية الخضراء، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.