«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة ونشاط للرياح خلال الليل.. تصل لـ35 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مستقر ومتوسط درجات الحرارة بين 34 و35 درجة، ويمكن ملاحظة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية آتية من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة خلال فترات النهار.

امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي: «هناك امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يجعل إحساسنا بالطقس الحار يزيد خلال فترة النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والطقس يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد في النهار مع فترات سطوع أشعة الشمس».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع دخول ساعات الليل ودخول أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما أن الأجواء معتدلة تمامًا على أنحاء الجمهورية كافة، ومع فترات المساء وساعات الليل يكون هناك نشاطًا للرياح على أغلب المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة وهو ما يقلل نسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء المعتدلة ليلا.

وواصلت: «نحن في فصل الصيف، ووارد جدًا أن يحدث ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، لكن هذه الانخفاضات لا تعني العودة إلى الأجواء الربيعية، إذ يتميز فصل الصيف بموجات ارتفاع درجات الحرارة، ثم تنكسر هذه الموجة وهو ما يعقبه انخفاضًا في درجات الحرارة».