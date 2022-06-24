إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الزراعي بقها

عادت الحركة المرورية على الطريق الزراعي عند مطلع كوبري قها في محافظة القليوبية لطبيعتها، عقب رفع حادث انقلاب أتوبيس ميني باص على الطريق، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة، وجرى نقل المصابين لمستشفيات بنها الجامعي وقليوب التخصصي.

بلاغ بوقوع حادث على الطريق الزراعي

تلقت أجهزة أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم انقلاب أتوبيس ميني باص على الطريق الزراعي مطلع كوبري قها اتجاه بنها، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتبين انقلاب «ميني باص» على مطلع كوبري قها اتجاه بنها، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، لنقل 11 مصابا وتم نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي وبنها الجامعي، وتراوحت إصابات المصابين بين كسور وكدمات وجروح، وجاري تقديم الرعاية الصحية لهم لحين تحسن حالتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وطلب تحريات المباحث.

وأمرت جهات التحقيق بفحص الميني باص سبب الحادث، لمعرفة ملابسات الحادث وبيان أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين وتكليف البحث الجنائي بإعداد التحريات حول الواقعة.

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بطوخ

في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل 11 عاما، غرق في ترعة بمنطقة الدير دائرة مركز شرطة طوخ أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

وتلقت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد غرق طفل بترعة بمنطقة الدير دائرة مركز شرطة طوخ، وانتقلت أجهزة الأمن وفرقة للإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل وتبين أنه يدعى «ا ع م» 11 عاما، نزل للاستحمام في الترعة فغرق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.