الكشف على 1082 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في قرية سمهود بالمنيا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنّ مديرية الصحة والسكان نظّمت قافلة طبية مجانية لأهالي قرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وأكد محافظ قنا أنّ القافلة وقّعت الكشف الطبي على 1082 مواطنًا في 6 تخصصات طبية بواقع 357 حالة طب أطفال، و290 حالة أمراض جلدية وتناسلية، و241 حالة أمراض باطنة، و88 حالة جراحة عامة، و57 حالة أمراض نساء وتوليد، 49 حالة تنظيم الأسرة، وإجراء فحوصات معملية لـ33 حالة.

تقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أنّ هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، إنّ القافلة تقدم خدمات توعية، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات أشعة وتحاليل، إضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

عقد ندوات توعوية للأهالي

وأضاف أنّه القافلة الطبية عقدت ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حضرهما 106 مواطنين، وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.